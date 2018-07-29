Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güney Afrika ile FETÖ konusundaki irtibatımız yoğun bir çalışmayla sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Afrika'da BRICS Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan, daha sonra gazeteci ve köşe yazarlarının sorularını yanıtladı.

“Temenni ederim ki netice alırız”

FETÖ’nün ABD'den sonra en yoğun olduğu yerin Güney Afrika olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerde FETÖ ile mücadelede çalışmaların yoğun şekilde devam edeceği mesajını verdi.

"İrtibatımız daha yoğun bir çalışmayla sürecek, temenni ederim ki netice alırız."

“Biz geç fark ettik, bedelini ağır ödedik”

Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramapho'nun FETÖ ile mücadele konusunda bir önceki cumhurbaşkanından daha duyarlı olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeleri yaptı:

“Kendilerine anlattık. Bunlar Türkiye’den gelip burada sizin rejiminize adam yetiştirmiyor. Ne yapıyor? Sizin onlara teslim ettiğiniz çocukları, gençleri alıyor, onları kendileri istedikleri gibi yetiştirip ondan sonra da sistemin içine sokup, sistemin içinde burayı ele geçirme operasyonlarını yapıyorlar. Yaptıkları iş bu. Biz, geç fark ettik, bedelini ağır ödedik. Aynı yanlışa siz de düşerseniz siz de bunun bedelini sonra çok ağır ödersiniz.”

“Maarif Vakfı’nın ortaklaşa çalışmanın içine girmesini teklif ettik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretinin her durağında muhataplarına örgütün faaliyetlerine karşı uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

“Her şeyi konuştuk. Konuşmanın ötesinde onların milli eğitim bakanları ile bizim Maarif Vakfı’nın ortaklaşa çalışmanın içine girmesini teklif ettik.

Johannesburg’da “külliye” dedikleri yeri yaptıran, İstanbul’da Üsküdar Burhaniye’de oturduğum dönemde komşum ama şahsen tanışmam kendisi ile. Aldıkları himmetler şunlar bunlar o adamda toplanırdı. Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde olan birisi değil. Çok ahlaksız bir tipti. Son zamanlarda gündeme düşen kişi var ya o kişi gibi biri.”

Kaynak: TRT Haber

