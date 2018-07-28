Adalet Bakanı Gül'den hayvan hakları tasarısıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvanlara karşı işlenen, vicdan ve merhametle bağdaşmayan eylemleri suç haline getiren düzenlemenin, AK Parti teklifiyle en kısa sürede Meclisten geçeceğine inandığını belirtti.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan hayvanlara yönelik eylemlerin cezalandırılmasını öngören değişikliklerle ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlar Kurulunda sunduğumuz kanun tasarısı seçim nedeniyle kanunlaşamadı ama hayvanlara karşı işlenen, vicdan ve merhametle bağdaşmayan eylemleri suç haline getiren düzenlemenin AK Parti teklifi ile en kısa sürede Meclis’ten geçeceğine inanıyorum. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 28 Temmuz 2018

Bakanlar Kuruluna bu konuda bir kanun tasarısı taslağı sunulduğunu hatırlatan Gül, söz konusu tasarının seçim nedeniyle kanunlaşamadığını belirtti.

"Hayvanlara karşı işlenen, vicdan ve merhametle bağdaşmayan eylemleri suç haline getiren düzenlemenin AK Parti teklifi ile en kısa sürede Meclisten geçeceğine inanıyorum."

Adalet Bakanlığınca, hayvanlara acımasız ve zalimce muamelede bulunanlar, eziyet edenler ile hayvanları öldürenlere hapis cezası verilmesini de öngören kanun tasarısı taslağı hazırlanmış ve ilgili kurumlara görüşe sunulmuştu. Abdulhamit Gül, 24 Haziran seçimleri öncesinde yaptığı açıklamada, seçim sonrasındaki ilk çalışmanın, hayvanlar aleyhine işlenen öldürme ve eziyet eylemlerine hapis cezası getiren düzenlemenin kanunlaştırılması olacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA