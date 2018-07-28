  • 29 TEMMUZ 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.843
    EURO 5.667
  • BIST 95584.84
    ALTIN 190.522
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adalet Bakanı Gül'den hayvan hakları tasarısıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Gül'den hayvan hakları tasarısıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvan haklarıyla ilgili düzenlemenin AK Parti'nin teklifi ile en kısa sürede Meclisten geçeceğine inandığını söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adalet Bakanı Gülden hayvan hakları tasarısıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvanlara karşı işlenen, vicdan ve merhametle bağdaşmayan eylemleri suç haline getiren düzenlemenin, AK Parti teklifiyle en kısa sürede Meclisten geçeceğine inandığını belirtti.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan hayvanlara yönelik eylemlerin cezalandırılmasını öngören değişikliklerle ilgili açıklamada bulundu.


 

Bakanlar Kuruluna bu konuda bir kanun tasarısı taslağı sunulduğunu hatırlatan Gül, söz konusu tasarının seçim nedeniyle kanunlaşamadığını belirtti.

"Hayvanlara karşı işlenen, vicdan ve merhametle bağdaşmayan eylemleri suç haline getiren düzenlemenin AK Parti teklifi ile en kısa sürede Meclisten geçeceğine inanıyorum."

Adalet Bakanlığınca, hayvanlara acımasız ve zalimce muamelede bulunanlar, eziyet edenler ile hayvanları öldürenlere hapis cezası verilmesini de öngören kanun tasarısı taslağı hazırlanmış ve ilgili kurumlara görüşe sunulmuştu. Abdulhamit Gül, 24 Haziran seçimleri öncesinde yaptığı açıklamada, seçim sonrasındaki ilk çalışmanın, hayvanlar aleyhine işlenen öldürme ve eziyet eylemlerine hapis cezası getiren düzenlemenin kanunlaştırılması olacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER