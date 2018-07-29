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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptırımlarla Türkiye'ye geri adım attıramazsınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan rahip Brunson'un hiçbir zaman pazarlık konusu yapmadıklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptırımlarla Türkiyeye geri adım attıramazsınız

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