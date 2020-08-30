Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da temaslarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığı telefon görüşmesinde Giresunlulara seslendi. "Endişeniz olmasın, bu devlet milletini hiçbir zaman yalnız bırakmadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede şunları kaydetti;

Pazartesi inşallah ben de Giresun'dayım. İnşallah son durumu da şöyle yerinde tespit ederek adımlarımızı inşallah atmış olacağız. Bu devlet hiçbir zaman milletini yalnız bırakmadı. Felakete uğramış vatandaşları yalnız bırakmaz biz nasıl tüm depremlerde yanlarında olup süratla dertlerine dermen olduysak aynı şekilde Giresun'da da tüm ilçelerimizde köylerimizde biz Giresunlu hemşehrilerimizle kardeşlerimizle olacağız. Hiç endişeniz olmasın. Toprak altında kalmış araçlardan 160 kadar aracın ederlerini ödemiş durumdayız kaskosu olanlar hariç. Bundan sonraki süreçte de ödenmeye devam edecek. Tüm mesele en az hasarla vatandaşlarımız bu sıkıntılarını gidermek. TOKİ vasıtasıyla, büyük bir gayretle süratle yıkılan evlerin yerine yeni yapılacak evlerle konutlarla o sıkıntıyı da gidermiş olacağız. İnşallah en az hasarla süreci atlatmış olacağız.