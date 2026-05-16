Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik şölenine katılacak

Kazakiskan temaslarının ardından çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Kocaeli'ye geçecek.

Erdoğan, saat 19.00'da AK Parti Gençlik Kolları tarafından Turka Kocaeli Stadyumu'nda organize edilen "Bir Gençlik Şöleni" programına iştirak edecek.

Program kapsamında vatandaşlarla bir araya gelecek olan Erdoğan'ın, burada gerçekleştirilecek etkinliklerde katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kazakistan'ın başkenti Astana'da resmi temaslarda bulunmuş, ardından Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Liderler Zirvesi'ne katılarak önemli görüşmeler gerçekleştirmişti.

Zirve sonrası yurda dönen Erdoğan, ayağının tozuyla gençlik buluşması için Kocaeli programına gidecek.