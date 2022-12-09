Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gazprom Başkanı Aleksey Miller'i kabul etti.

Görüşmede, Türkiye'de gaz merkezi oluşturulması olasılıklarının yanı sıra Rus gazının Türkiye'ye arzı konuları ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin, Rusya’dan doğal gaz sevkiyatı için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldiğini açıklamıştı.

Putin, Türkiye'yi işaret etti, gaz akışının sağlanması için "Türkiye'ye büyük bir merkez kurabiliriz" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'den Avrupa'ya doğal gaz dağıtım merkezi için talimatları Putin ile birlikte verdik. Bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak" açıklamalarını yapmıştı.



