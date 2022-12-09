Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 18:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazprom Başkanı Miller ile görüştü
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller'i kabul etti. Görüşmede, Rus gazının Türkiye'ye arzı ve Türkiye'de gaz merkezi oluşturulma olasılıkları ele alındı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gazprom Başkanı Aleksey Miller'i kabul etti.
Görüşmede, Türkiye'de gaz merkezi oluşturulması olasılıklarının yanı sıra Rus gazının Türkiye'ye arzı konuları ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin, Rusya’dan doğal gaz sevkiyatı için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldiğini açıklamıştı.
Putin, Türkiye'yi işaret etti, gaz akışının sağlanması için "Türkiye'ye büyük bir merkez kurabiliriz" demişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'den Avrupa'ya doğal gaz dağıtım merkezi için talimatları Putin ile birlikte verdik. Bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak" açıklamalarını yapmıştı.
Etiketler: Enerji Recep Tayyip Erdoğan Rusya Son Dakika
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