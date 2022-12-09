Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Teslim olan örgüt mensubu sayısı 119'a yükseldi
Teslim olan terör örgütü mensuplarının 2014-2015 yılları arasında PKK'ya katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 119'a yükseldiği kaydedildi.
Etiketler: Terörle Mücadele İçişleri Bakanlığı
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