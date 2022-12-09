Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 17:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yabancı öğrenciler TRT World Forum 2022'ye ilgi gösteriyor
İstanbul'da başlayan TRT World Forum 2022'ye Türkiye'de eğitim gören öğrenciler de yoğun ilgi gösteriyor. Öğrenciler ilgi alanlarına göre oturumlara katılıyor. Önemli isimleri dinleme imkanı bulan öğrenciler forumdan memnun.
TRT World Forum 2022 başladı. 2 yıl sonra tekrar fiziki olarak İstanbul’da yapılan foruma ilgi yoğun.
Türkiye’de eğitim gören çok sayıda yabancı öğrenci foruma dinleyici olarak katılıyor. Küresel gıda krizi, dijital çağda rekabet, salgın sonrası sağlık…
Öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda oturumlara iştirak ediyor. Uzman isimlerden gelişmeleri dinleme fırsatı buluyor.
Öğrenciler arasında ilk kez bu foruma katılanlar da vardı.
Etiketler: TRT TRT World Forum
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