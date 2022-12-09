TRT World Forum 2022 başladı. 2 yıl sonra tekrar fiziki olarak İstanbul’da yapılan foruma ilgi yoğun.

Türkiye’de eğitim gören çok sayıda yabancı öğrenci foruma dinleyici olarak katılıyor. Küresel gıda krizi, dijital çağda rekabet, salgın sonrası sağlık…

Öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda oturumlara iştirak ediyor. Uzman isimlerden gelişmeleri dinleme fırsatı buluyor.

Öğrenciler arasında ilk kez bu foruma katılanlar da vardı.