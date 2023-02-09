Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 10:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'e gitti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gitti.
Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da dün deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi alan Erdoğan, afetzedelerle bir araya geldi.
Erdoğan bugün de depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Esenboğa Havaalanından Gaziantep'e gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'in ardından Kilis ve Osmaniye'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.
Etiketler: Deprem Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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