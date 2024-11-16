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Gündem
AA 16.11.2024 12:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 18-19 Kasım'da, Brezilya'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için Brezilya'ya gidecek.

Dünya ticaretinin yüzde 75'ini kontrol eden G20 ülkelerinin liderleri her sene yıllık değerlendirmeler yapıyor. 18-19 Kasım tarihlerinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek zirveye dönem başkanı Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti ev sahipliği yapacak.

Dünya ekonomisi Brezilya'da konuşulacak

Görüşmelerde, ticaret, sürdürülebilir kalkınma, sağlık, tarım, enerji, çevre ve iklim değişikliği başlıkları ele alınacak.

Erdoğan, Rio de Janeiro'da çok sayıda ikili görüşme de yapacak. Cumhurbaşkan Erdoğan'ın temaslarında İsrail'in Gazze'de devam eden katliamlarına dikkati çekmesi bekleniyor. 

Erdoğan, liderlere Gazze'yi anlatacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir paylaşımda bulundu. Zirvede "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" ana teması altında 3 oturum düzenleneceğini,,,
katılımcıların görüş alışverişinde bulunacağını vurguladı.

Altun, şunları kaydetti:

"G20 Liderleri zirve sırasında 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' ana teması altında icra edilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle G20 Liderleri ile diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır."

 

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Brezilya Cumhurbaşkanlığı Fahrettin Altun G20 Liderler Zirvesi İletişim Başkanlığı Medya Recep Tayyip Erdoğan
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