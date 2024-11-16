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Gündem
AA 16.11.2024 12:12

Bakan Kacır: "Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi" ile genç girişimcileri destekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası işbirliğiyle hayata geçirilen 400 milyon dolar bütçeli "Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi" ile 81 ilde kadın, genç girişimci ve KOBİ'lere yönelik kapsayıcı yeşil dönüşüm çalışmalarını desteklediklerini bildirdi.

Bakan Kacır: "Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi" ile genç girişimcileri destekliyoruz

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, projeye ilişkin bilgi verdi.

Yeşil dönüşüm çalışmalarını desteklemeyi sürdürdüklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Dünya Bankası işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz 400 milyon dolar bütçeli 'Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi ile 81 ilimizde başta kadın, genç girişimci ve KOBİ'lerimize yönelik kapsayıcı yeşil dönüşüm çalışmalarını destekliyoruz. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuz ve yeşil dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda 26 kalkınma ajansı eliyle yürüteceğimiz proje ile yeni istihdam alanları oluşturacak, tüm Türkiye'de sosyal refaha büyük katkı sunacağız."

2 bin kadın ve genç girişimci de yararlanacak

Bakan Kacır'ın paylaşımındaki infografikte de projenin sağlayacağı katkılara yer verildi.

"SoGreen Projesi ile Yeşil Gelecek İçin Sosyal Kapsayıcılık" vurgusunun yer aldığı infografiğe göre, projenin 1810 KOBİ, 1150 mikro girişimci ile 2 bin kadın ve genç girişimciyi kapsaması planlanıyor.

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Dolar KOBİ Medya Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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