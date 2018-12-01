Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20'de Trump ve Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te zirvenin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, ikili temasları çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

İki lider, dün başlayan zirvenin açılış oturumunda da bir araya gelmiş, bir süre sohbet etmişti. Bugün gerçekleştirilecek ikinci görüşmenin saati ise 20.20.

Erdoğan-Trump görüşmesinin gündeminde, sıcak bölgesel gelişmeler, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim ve Münbiç'teki son durumun olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri ve İngiltere Başbakanı Teresa May ile de görüşecek.

Kaynak: TRT Haber