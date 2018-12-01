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İyi Parti'de adaylık müracaatları başladı

İyi Parti'de 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek mahalli idareler seçiminde yerel seçim aday adaylığı müracaatları başladı.

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İyi Partide adaylık müracaatları başladı

İyi Parti'de 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçiminde aday olmak isteyenlerin başvuruları alınıyor.

Buna göre, büyükşehir ve il belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuruları parti genel merkezine, ilçe ve belde belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuruları ise il başkanlıklarına yapılacak.

Belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı müracaatlarını da ilçe başkanlıklarının bilgisi ve refakati dahilinde il başkanlıkları kabul edecek.

Başvurular 15 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA

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