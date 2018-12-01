  • 01 ARALIK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.214
    EURO 5.905
  • BIST 95416.03
    ALTIN 204.836
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » MHP 50 belediye başkan adayını açıkladı

MHP 50 belediye başkan adayını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 9 il ve 41 ilçe olmak üzere 50 belediye başkan adayını açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
MHP 50 belediye başkan adayını açıkladı

Ayrıntılar gelecek...

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER