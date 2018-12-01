Gündem » MHP 50 belediye başkan adayını açıkladı Buradasınız : Ana Sayfa

MHP 50 belediye başkan adayını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 9 il ve 41 ilçe olmak üzere 50 belediye başkan adayını açıkladı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:24





