Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.12.2025 10:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
[Fotoğraf: Arşiv]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karşı tarafın talebiyle telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğini ilerletmenin önemli olduğunu, bu amaç doğrultusunda adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için azami gayret gösterdiğini belirtti.

Kafkaslar, Gazze ve Suriye’deki son durum da ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul sürecinin canlandırılması için taraflarla temasların sürdüğünü, Türkiye’nin bir an önce barış kapısının aralanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, kalıcı barışa ulaşmak için diplomatik yolların en etkili şekilde kullanılmasının gerektiğini söylerken, Türkiye’nin ateşkesin sağlanması sürecindeki ve sonrasındaki çalışmalara desteğinin artarak süreceğini, küresel barışı tehlikeye atacak adımlardan uzak durulmasının barış çabalarına katkı sağlayacağını da belirtti.

Görüşmede Kafkaslar, Gazze ve Suriye’deki son durum da ele alındı. 

ETİKETLER
Emmanuel Macron Fransa Gazze Kafkasya Recep Tayyip Erdoğan Rusya Son Dakika Suriye Ukrayna
Sıradaki Haber
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
Yasa dışı avcılığa 970 bin 827 lira ceza
11:18
Türkiye'de elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
11:18
Madencilik sektörü 2026'da Türkiye'yi ihracatta 10 milyar doların üstüne taşıyabilir
11:12
İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarların 5'te 1'i asılsız
11:12
“Gücümüz içimizde, istersek her şeyi başarabiliriz”
11:06
Bakırköy'de 6 mahallede 10 saatlik su kesintisi
Avrupa şampiyonu para masa tenisçi İrem Oluk, gözünü olimpiyatlara çevirdi
Avrupa şampiyonu para masa tenisçi İrem Oluk, gözünü olimpiyatlara çevirdi
FOTO FOKUS
“Gücümüz içimizde, istersek her şeyi başarabiliriz”
“Gücümüz içimizde, istersek her şeyi başarabiliriz”
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ