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TRT Haber 31.10.2024 16:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkının yanında yer almak kardeşlik vazifemiz

İsrail'in Gazze soykırımı karşısında Filistin halkının yanında yer almanın kardeşlik vazifesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkının yanında yer almak kardeşlik vazifemiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Senegal Batı Afrika'daki en kısı münasebetimizin olduğu ülkelerden. Ticaret hacmimiz 500 milyon dolara yaklaştı. Senegal ile 4 anlaşmaya imza attık.

Türk şirketlerinin Senegal'deki yatırımı 3 milyar doları buldu.

Güvenlik, savunma sanayii ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. FETÖ ile mücadelede verdikleri destekten ötürü teşekkür ederim.

Görüşmemizde Filistin'deki gelişmeleri de ele aldık. İsrail'in Gazze soykırı karşısında Türkiye ve Senegal'in atabileceği adımları konuştuk. Senegal'in, Filistin meselesinde iki devletli çözümü esas alan tutumunu son derece kıymetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Zulmün, katliamın ne demek olduğunu iyi bilen Afrikalı kardeşlerimizin İsrail'in soykırım politikasına karşı dirayetli duruşlarını takdirle takip ediyoruz. Kan ve katliam üzerine huzurlu gelecek inşa edilemeyeceğini emperyalistler Afrika'da tecrübe ettiler. Aynı hakikat Gazze ve Lübnan'da da tecelli edecektir. Zulmederek güvenlik arayanlar çok daha büyük bir güvensizlik girdabına sürüklenecektir. Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz.

Eğitim ve bunun yanında savunma sanayiinde atabileceğimiz adımlar, altyapı alanında atılan adımlar var. Senegal'in Türk inşaat sektörünü çok iyi tanıdığını biliyorum. Bunun yanında yeni bazı adımlar atabileceğimizi biliyorum. Güvenimizi tazeleyerek yolumuza devam edeceğiz.

Sayın Mikati bir tespit ortaya koydu. Muhataplarının ne kadar güvenilir olduğunu ortaya koydu. Bölge çok ciddi bir ateş çemberine doğru gidiyor. Bundan sonraki süreç maalesef bölgede çok daha sıkıntılı olacak. Temennimiz bölgedeki gelişmeleri başta BM olmak üzere nasıl kontrol altına alırız bakacağız.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Senegal Lübnan Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
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