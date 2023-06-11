Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir’i 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu sözleri kullandı:

"2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."