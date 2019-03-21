Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Kader ortağım, can yoldaşım Kütahya. Davamızın vefa abidesi Kütahya, bugün sizleri aşkla selamlıyorum Kütahya. Sizlere Eskişehir'den bol bol selamlar getirdim. Medeniyetimizin gözbebeği Kütahya, Süleyman Şah'ın emaneti Kütahya, Merhum Başbakan Adnan Menderes'in şehri Kütahya sizleri bir kez daha hürmetle selamlıyorum Kütahya. Bir kaç gün önce 104. yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferi şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

14 aylık hasretin ardından tekrar Kütahya'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizlere vefanız için gönülden teşekkür etmek istiyorum. Kütahya 24 Haziran'da da bizi yalnız bırakmadı. Tıpkı merhum Menderes'e sahip çıktığı gibi Kütahya bizi de hep bağrına bastı. 2002'den beri Kütahya AK Parti'nin kalesi oldu. 14 seçimin tamamında zaferlere, başarılara imza attı.

"31 Mart bir beka meselesidir"

Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var unutmayın 9 gün kaldı. Yedi düvel birleşti bu seçimleri de başarıyla atlatmamız gerekiyor. 31 Mart seçimlerinden de alnımızın akıyla çıkmamız gerekiyor. Muhalefetin 31 Mart'ı önemsiz kılmasına, basit sıradan göstermesine. 31 Mart Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biridir. 31 Mart bir beka meselesidir.

Suriye'deki operasyonlarımızı sürdürebilmek için bu seçimden güçlü çıkmamız lazım. Ezan ve bayrak düşmanlarına hadlerini bildirmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız. Güneyimizde kurulan o terör koridorunun önünün kesebilmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız. Terör örgütüne Kandili, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız.

Her an hazırız şu anda sınırdayız. Ne diyor biri çıkmış boğazın ötesine geçmeyin. Bunlara hadlerini bildirmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız. Milletimize kurulan tuzakları sahiplerinin başına geçirmek için sizlerden özellikle sandıklara sahip çıkmanızı istiyorum. Sandığa gitmemek diye birşey yok hepimiz sandığa gideceğiz.

24 Haziran'da olduğu gibi bu kardeşiniz bu seçimden tarihi bir rekor bekliyor.

"Ne yazıkki ortak değerlerimizi hoyrat bir şekilde istismar edenler hep oldu"

31 Mart zaferimiz şimdiden kutlu ve mübaret olsun. Bugün biliyorsunuz Nevruz Bayramı tüm milletimizin, coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nevruz bolluğun, bereketin, baharın bayramıdır. İnşallah bolluk, bereket geliyor. Nevruz dayanışmanın, muhabbetin, yeni başlangıçların da bayramıdır. Nevruz kardeşliğin, sevginin bayramıdır. Nevruz'un temsil ettiği bu değerlere uygun olarak kutlanması da çok önemlidir. Her kim 21 Mart'ı şiddetin, terörü övmenin vasıtası haline getiriyorsa o Nevruz'a ihanet içerisindedir. Her kim bu ortak bayramı milletimizi kutuplaştırmanın aracı haline getiriyorsa o Nevruz'u istismar ediyor demektir. Ne yazıkki ortak değerlerimizi hoyrat bir şekilde istismar edenler hep oldu. Yıllarca bu kavramların üzerinde tepinip durdular. Bunu en çok bölücü terör örgütü ile CHP yaptı. El ele verdiler dirsek temasına geçtiler. Nevruz dediler sokakları ateşe verdiler, milletin inancına hakaret ettiler, daha bıyıkları yeni terlemiş mehmetçiklerimizi şehit ettiler. Cumhuriyet dediler yıllarca vatandaşı yasaklara mahkum ettiler. Laiklik dediler kızlarımızın başındaki başörtüyü onlara çok gördüler. Kızlarımızı üniversite kapılarında ağlattılar.

Siz kendinizi kandırabilirsiniz ama bizi kandıramazsınız o devran şimdi bitti AK Parti ile kapandı. Şimdi kızlarımız istediği üniversiteye gidebiliyor başı açık başı kapalı var mı? Kendi marjinal ideolojileri için ortak değerlerimizi tepe tepe kullandılar.

"CHP Kandil'in uzantılarıyla seçim ittifakı yapıyor"

Bugün de aynısını yapıyorlar. Bu istismar siyasetinin başını CHP çekiyor. CHP Bir taraftan Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyor bir taraftan Kandil'in uzantılarıyla seçim ittifakı yapıyor. Hem Cumhuriyetçiyiz diyor hemde Cumhuriyete saldıranlara yoldaşlık ediyor. Hem milletin inancına saygılıyız diyorlar hem de İslam dünyasından kaynaklanan terör ifadesiyle Müslümanları töhmet altında bırakıyorlar. Hem ezanla sorunumuz yok diyorlar hem de İstiklal Caddesi'nde ezanı ıslıklayanlara kol kanat geriyorlar.

Kaynak: TRT Haber