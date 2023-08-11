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Gündem
TRT Haber 11.08.2023 11:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 6. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti;

Koca yürekli Eren’imizin ve Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti…Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "İyi ki varsın Eren" notuyla Bülbül ve Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı görsele de yer verdi.

 

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