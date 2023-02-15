Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 13:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim'i kabul etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşılanan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.
Etiketler: Malezya Recep Tayyip Erdoğan
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