Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Depremlerin ardından Ermenistan'ın Türkiye'ye 28 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdiğini aktaran Çavuşoğlu, Ermenistan ekibinin 8 Şubat'tan bu yana Adıyaman'da canla başla çalıştığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Ermenistan arama kurtarma ekiplerinin küçük bir kızı ve kadını kurtardığını belirterek, "Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten canla başla çalıştılar ve vatandaşlarımızı kurtarırken de ne kadar mutlu olduklarını gördük" dedi.

Ermenistan'ın Türkiye'ye 100 tonluk insani yardım yolladığını, mevkidaşı Mirzoyan'ın bugünkü görüşmede de ilave yardımları göndereceklerini söylediğini kaydeden Çavuşoğlu, Ermenistan'ın, Türkiye'ye sürekli ilave isteklerinin olup olmadığını sorduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, "Ermenistan, bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı, dayanışma ve işbirliği sergiledi." diyerek, Ermenistan'ın 1999'da Gölcük depreminin ardından da Türkiye'ye insani yardım malzemesi gönderdiğini hatırlattı.

"Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak destek mesajlarını aktardı"

Dayanışma ziyareti için mevkidaşı Mirzoyan'a teşekkür eden Çavuşoğlu, mevkidaşının geçen yıl Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve burada ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımları değerlendirmek üzere ikili görüşme yaptıklarını hatırlattı.

Çavuşoğlu, ayrıca farklı platformlarda da Mirzoyan'la bir araya geldiklerini belirterek, mevkidaşının bugünkü ziyaretinin "son derece anlamlı" olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ermenistan'dan taziye ve dayanışma mesajları aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak destek ve dayanışma mesajlarını aktardığını söyledi.

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın da deprem kuşağı üzerinde yer aldığını ve 1988'deki Spitak depreminin halen hafızalardaki yerini koruduğunu belirterek, söz konusu depremde çok sayıda insanın vefat ettiğini hatırlattı.

"Bu dayanışmamızı devam ettirmemiz gerekiyor"

Spitak depreminin ardından Türkiye'nin yardımlarının Alican Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Ermenistan'a ulaştırıldığını kaydeden Çavuşoğlu, "Yıllar sonra yine aynı sınır kapısından bu kez Ermenistan'ın insani yardımları ülkemize geldi. Bu dayanışmamızı devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu, Güney Kafkasya'da normalleşme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bugün insani alanda ortaya koyduğumuz işbirliği anlayışının bu sürece destek olacağına inanıyoruz. Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme sürecinde yaşanacak ilerleme, bölgemizin huzur ve refahına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Mevkidaşı Mirzoyan'la bugün Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecindeki atılacak adımları görüştüklerini ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeler, kapsamlı barış anlaşması ve müzakereler hakkında da bilgi aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu 3 ülke samimi adımlar atarsa Güney Kafkasya'da kalıcı barışı ve huzuru tesis edebiliriz. Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrarı bu bölgenin ekonomik kalkınması bakımından da son derece önemlidir" sözlerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, özellikle COVID-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından Orta Koridor Girişimi'nin (Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor) son derece önem kazandığına dikkati çekerek, bu güzergahta olan ülkeler olarak sadece o bölgenin istikrarı ve kalkınması için değil, özellikle Asya ve Avrupa'yla işbirliğinin artırılması yönündeki atacakları adımlara da önemli katkılar sağlayabileceklerini söyledi.

"Geleceğe yönelik hazırlıklarımız devam ediyor"

Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde atılabilecek adımlardan birisinin tarihi İpek Yolu Köprüsü'nün yeniden inşası olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Bir taraftan geleceğe yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. Sınır geçişlerinde köprülerle ilgili her iki tarafın da analizleri, tespitleri var. Sınır kapısına gidecek yollarla ilgili atabileceğimiz adımlar var. Bu adımları daha da hızlandırma konusunda mutabık kaldık" diye konuştu.

Çavuşoğlu, tarihi İpek Yolu Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin de "son derece anlamlı" olacağını belirterek, bu konuda birlikte çalışacaklarını söyledi.

Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcilerinin de gelecek süreçte atılacak adımlar konusunda çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bugünkü ziyaret ve bu zor günlerde göstermiş oldukları dayanışma ve bize verdikleri destek son derece anlamlıdır" ifadesini kullandı.