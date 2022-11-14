Zirvenin düzenleneceği Apurva Kempinski'de gerçekleşen görüşme öncesinde iki lider, kısa basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı Widodo'ya şükranlarını iletti.

Başarıyla icra ettiği G20 dönem başkanlığı dolayısıyla Endonezya'yı tebrik eden Erdoğan, seneye nisan ayında Endonezya'nın MIKTA dönem başkanlığını Türkiye'den devralacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Endonezya'ya 2023 ASEAN dönem başkanlığı için şimdiden başarılar dileyen Erdoğan, "Diyalog ortaklığı hedefimize desteğinizi bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün beraberce kurduğumuz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması, ikili ilişkilerimiz açısından tarihi bir adımı teşkil ediyor" diye konuştu.