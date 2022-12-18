Arjantin ile Fransa arasındaki final mücadelesini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maç sırasında Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile sohbet etti.