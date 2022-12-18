Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 22:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası final maçını seyretmek için bulunduğu Katar'da iş insanı Elon Musk ile sohbet etti.
Arjantin ile Fransa arasındaki final mücadelesini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maç sırasında Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile sohbet etti.
Etiketler: Elon Musk Recep Tayyip Erdoğan Katar Dünya Kupası
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