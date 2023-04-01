Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'a gidecek
[AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak. Elazığlı depremzedelerle iftarda bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat’tan bu yana ziyaret ettiği şehirlerde depremzedeler ile bir araya geliyor.
Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni"ne katılmış, ardından depremzedeler ile iftar yapmıştı.
Depremzedelerle iftar yapacak
Erdoğan, bugün de temel atma töreninin ardından Elazığlı depremzedelerle iftarda bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı boyunca depremden etkilenen illere ziyaretini sürdürecek.
Etiketler: Deprem Elazığ Recep Tayyip Erdoğan
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