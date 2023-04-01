Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat’tan bu yana ziyaret ettiği şehirlerde depremzedeler ile bir araya geliyor.

Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni"ne katılmış, ardından depremzedeler ile iftar yapmıştı.

Depremzedelerle iftar yapacak

Erdoğan, bugün de temel atma töreninin ardından Elazığlı depremzedelerle iftarda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı boyunca depremden etkilenen illere ziyaretini sürdürecek.