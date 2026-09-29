Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, fon soruşturması kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bugün bir araya geleceğini duyurmuştu.

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Bazı bakanların yanı sıra ilgili kurumların yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, sermaye piyasalarındaki işleyişin sağlıklı hale getirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti Genel Merkezi'ne geçerek, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.