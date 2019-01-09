Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da MÜSİAD Vefa Gecesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldik"

Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık. Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız.

"16 yılda ülkemize gelen yatırım 201 milyar doları geçti"

Türkiye uluslararası yatırımlar açısından cazibesini korumayı sürdürüyor. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize gelen uluslararası yatırım tutarı 201 milyar doları geride bıraktı.

"Enflasyonda bizden önceki 14 yıllık dönemin ortalaması 70,3'dü"

Geçtiğimiz aylarda yaşanan faiz enflasyon merkezli dalgalanmayı özellikle muhalefet partisi milletimizin moralini bozma, umudunu kırma vesilesine dönüştürmeye çalıştı. Halbuki rakamlar farklı söylüyor.

Enflasyonda bizden önceki 14 yıllık dönemin ortalaması 70,3'dü. Bizim iktidarımız döneminde en yüksek enflasyon 2018. Peki 16 yılın ortalaması nedir? 16 yılın ortalaması 9,54. Nasıl oluyor da kalkıp "en yüksek enflasyon AK Parti iktidarları dönemindedir" diyorsun. Çünkü hayatları yalan. Bunlar da dürüstlük diye bir şey yok. Ben resmi rakamları açıklıyorum. Çıksınlar sıkıysa bunlar da bu resmi rakamları yalanlasınlar.

"Rakamlar önceki aylardan daha olumlu"

Kasım ayında açılan şirket sayısı 7 bin 110, kapanan şirket sayısı bin 112. Bu rakamlar daha önceki aylardan daha olumlu seyri ifade ediyor

Kaynak: TRT Haber, AA