Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Djukanovic ile görüştü
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'i resmi törenle karşıladı.
Karşılama sonrası baş başa görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Karadağ Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 16:59
- 16:33
- 16:08
- 15:58
- 15:55
Sıradaki Haber
TBMM yeni yıla yoğun bir mesaiyle başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz