Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 12:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İki liderin görüşmesi 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. İki liderin görüşmesi 1 saat sürdü.
Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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