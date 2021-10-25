Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Avusturyalı mevkidaşına tebrik
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart'ı arayarak yeni görevini kutladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart ile tebrik amaçlı telefon görüşmesi yaptı.
Avusturya'da, eski Başbakan Sebastian Kurz, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle 9 Ekim'de istifa etmişti.
Ülkede 11 Ekim'de düzenlenen törende eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, yemin ederek Avusturya'nın yeni başbakanı olmuş, Schallenberg'den boşalan koltuğa ise Türkiye doğumlu tecrübeli diplomat Linhart getirilmişti.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Avusturya
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