PKK'lı teröristler 25 Ekim 1993 yılında en kanlı katliamlarından birini Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi köyünde gerçekleştirdi. Asker kıyafeti giyen terör örgütü PKK mensupları, beldenin haberleşmesini keserek 33 sivil vatandaşı köy meydanındaki kahvehanede topladı. Daha sonra kurşuna dizerek acımasızca katletti.

"Babam ve amcam şehit oldu"

O kanlı gecede babası ile amcasını kaybeden biri, "Benim babam vardı, amcam vardı. En yakınım olarak babamla amcam şehit oldu. Ben de 7 tane kurşun yedim, iki kolumdan sakat kaldım" dedi.

Kahvehanede oturan köy sakinleri, üzerlerinde asker kıyafeti olan örgüt üyelerinden hiç şüphelenmedi. Gözü dönmüş caniler bir süre sonra gerçek yüzünü gösterdi.

"Asker olduklarını sanıyorduk"

Teröristleri kıyafetlerinden dolayı asker sandıklarını söyleyen kişi, "Kimlikleri topladıktan sonra masa ve sandalyeyi kenara ittiler, televizyonları kapattılar. O zamana kadar biz bilmiyorduk, asker olduklarını sanıyorduk. Aradan beş dakika geçmeden taramaya başladılar" açıklamasını yaptı.

Hainler köyden kaçtıktan sonra evlerden feryatlar yükselmeye başladı. Kimi babasını, kimi eşini, kimi de nişanlısını şehit verdi o kara günde.

"Nerede ölü olduğunu sadece ağlama seslerinden duyduk"



Saldırı sonrası evlerden gelen ağlama seslerinden evlerde ölü olduklarını anladıklarını belirten kişi, "Kahvenin önüne geldiğimde her taraf karanlık, göz gözü görmüyordu. Mahallenin içini gezdiğimde bu evde ölü var, şu evde ölü var... Yani böyle içimiz sızlayarak gece sabahlara kadar nerede ölü olduğunu sadece ağlama seslerinden duyduk" sözlerini kullandı.

28 yıldır acılar taze

Üzerinden 28 yıl geçti ancak acılar ilk günkü gibi taze. Terör örgütünün gerçek yüzüne tanıklık eden Yavi halkı katliamı bir gün olsun unutmadı ve acıyı yüreklerinde hissediyor.

Katliamda hayatını kaybedenler her yıl köy şehitliğindeki mezarları başında dualarla anılıyor.

Haber: Mikail Kurban

Kamera: Cahit Yıldırım