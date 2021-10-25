Meclis Genel Kurulu bu hafta kritik tezkere görüşmelerine ev sahipliği yapacak.

Irak-Suriye tezkeresi görüşülecek

Yarın Irak-Suriye tezkeresi gündeme gelecek. Tezkere, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngörüyor.

Tezkerede, terör örgütlerinin Suriye sınırında milli güvenliğe ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürdüğü vurgulandı.

Türkiye'nin her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanmaya devam edeceği belirtildi.

Partilerin tezkere tavrı ne olacak?

Tezkere oylamasında siyasi partilerin tavrı önemli.

AK Parti, MHP ve İyi Parti tezkereye "evet" diyecek. HDP ise tezkereye karşı "hayır" oyu kullanacak.

Son 2 yıldır Suriye tezkeresinin uzatılmasına "evet" diyen CHP'nin tavrı bugün toplanacak MYK'da netleşecek.

Suriye tezkeresinin ardından Genel Kurul'da, Lübnan'da Barış Gücü kapsamında bulunan Türk askerinin görevini 1 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi de görüşülecek.

Bütçe maratonu sürüyor

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise bütçe maratonu devam edecek.

Yarın, 2022 bütçe teklifinin tümü görüşülecek. Çarşamba günü Kamu Denetçiliği Kurulu ile Sayıştay'ın bütçeleri ele alınacak.