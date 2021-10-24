"Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" ana temasıyla gerçekleştirildi. Katılımcılara, iletişim stratejisinde, yeni ufuklar açtı. İstanbul'da düzenlenen 'Türk Konseyi Medya Forumu' sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde yapılan forum 3 gün sürdü. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC ve Macaristan'dan heyet üyeleri ile medya, iletişim ve akademi dünyasından temsilciler de forumda yerini aldı. 500'ün üzerinde kişi katıldı.

Forum kapsamında çok sayıda çalıştay, panel, eğitim ve dijital sergi düzenlendi.

Türk dünyasında medya, dizi ve film sektöründe geliştirilebilecek iş birlikleri ele alındı.

Sosyal medya ve dezenformasyonlarla ortak mücadele de konuşuldu. Forumun son gününde, bazı katılımcılar, TRT'nin dizi platolarını gezdi.

Ardından katılımcılar Beykoz'daki Mihrabat Korusu'na gitti. Sonrasında Boğaz Turu yapıldı.

Türk dünyasından pek çok kıymetli ismi ağırlayan, ortak gelecek vizyonu ve iletişim stratejisi noktasında önemli bir kazanıma dönüşen Türk Konseyi Medya Forumu sona erdi.



Bu güzel organizasyonda büyük özveriyle çalışan tüm yol arkadaşlarıma ve katılımcılarımıza teşekkür ederim. pic.twitter.com/KDdVpKtw4C — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 24, 2021

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, forumun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türk Konseyi Medya Forumu'nun Türk dünyasından pek çok kıymetli ismi ağırladığını vurguladı.

"Ortak gelecek vizyonu ve iletişim stratejisi noktasında önemli bir kazanıma dönüştü" dedi.

Kamera: Musa Toprak