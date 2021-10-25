Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 11:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı
Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 3'ünün FETÖ üyesi olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını açıkladı.
Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/KmC96rqeMA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 25, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele FETÖ Terör Örgütü
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