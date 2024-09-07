Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depreme hazırlık bir beka meselesidir

Erdoğan, Kocaeli'nde Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin yeni binası, Teleferik ve TOKİ konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenindeki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı.

"Bu anlamlı buluşmada, bu muhteşem güzel hastanemizi tüm Gölcük'ün, Kocaeli'nin emrine amade kılıyoruz." diyen Erdoğan, Gölcük'le birlikte Kocaeli'nin tüm ilçelerine ve mahallelerine selamlarını ve sevgilerini gönderdiğini, bugün Kocaeli'nde dolu dolu bir gün geçirdiklerini söyledi.

Erdoğan, toplu açılış töreninden önce 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda gençlerle buluştuklarını aktararak, "Muhabbetin ve kardeşliğin hakim olduğu muhteşem bir atmosferde, yüreği ülkesi ve milleti için çarpan gençlerimizle bir araya geldik. Vatanına, milletine, davasına, inanç değerlerine bağlı, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının güvencesi olan tüm gençlerimizle iftihar ediyoruz. Rabbim bizlere böylesi gençlerin eksikliğini yaşatmasın diyorum." diye konuştu.

Programın ardından Gölcüklü kardeşleriyle beraber olduklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öncelikle bundan 25 sene evvel, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Merkez üssü Gölcük olan depremin üzerinden 25 yıl geçse de acısı halen tazedir. '6 Şubat Asrın Felaketi'yle gördük ki depreme hazırlık Türkiye için bir beka meselesidir. Hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz. Milletimizin bir daha benzer acılar yaşamaması adına devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Rabbim bizleri her türlü afetten muhafaza eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depreme hazırlık Türkiye için bir beka meselesidir. Hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. pic.twitter.com/5cgJShw0uB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 7, 2024

Mitinge katılan vatandaşların kendisine sevgi gösterisinde bulunmaları üzerine Erdoğan, "Kardeşlerim, ben de sizin yanınızdayım." ifadesini kullandı.

Kocaeli halkına şükran borcunu ödemek istediğini dile getiren Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden 2 gün önce Kocaeli'ne geldiklerini, son mitinglerinden birini burada yaptıklarını, Kocaeli'nden tercihini gerçek belediyecilikten, eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmalarını istediğini kaydetti.

"Kamu olarak Kocaeli'ye yaptığımız yatırımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor"

Kocaelili ve Gölcüklülerin kendilerini yine mahcup etmediklerinin altını çizen Erdoğan, "'Durmak yok, yola devam' diyen tüm Kocaelili ve Gölcüklü vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugüne kadar dualarınızla, desteğinizle daima yanımızda oldunuz. Biz de Kocaeli ve Gölcük için aşkla koştuk, büyük bir tutkuyla çalıştık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'yi geliştirmek, büyütmek, kalkındırmak için kamu yatırımları, belediye yatırımları ve özel sektör yatırımlarıyla her türlü desteği verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kamu olarak Kocaeli'ye yaptığımız yatırımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor. Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yatırımlarının toplam değeri 78 milyar lirayı aşıyor. Altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden sosyal konut projelerine kadar çok farklı alanlarda 24 milyar liralık projelerimiz devam ediyor. Ulaştırmada, eş zamanlı olarak pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi Hattı'nın birinci aşamasının ihalesini haziran ayında yaptık. Proje bedeli 75,5 milyar lira olan 28,5 kilometre uzunluğundaki bu hattın tamamlanmasıyla günlük 300 bin yolcu taşınacak. İnşallah bu önemli projeyi 2028 yılında hizmete vereceğiz. Gebze-Darıca Sahil Metro Hattı'mızda da çalışmalar hızla ilerliyor. Bu hattı da 2025 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz."

"55 bin 413 metrekare büyüklüğe sahip Gölcük Millet Bahçesi'nin hayırlı olmasını diliyorum"

Erdoğan, Kocaeli'ni raylı sistemlerde farklı bir lige yükselttiklerini ve Türk ekonomisinin lokomotif olan şehre ne yapılsa az olduğunu söyledi.

Bugün de Kocaeli'ye eli boş gelmediklerini dile getiren Erdoğan, "Çevre ve şehircilik, sağlık ile yerel yönetimler başta olmak üzere birçok alanda toplam 149 kalem projeyi bugün resmen hizmete veriyoruz. Şehircilikte toplam 3 milyar 562 milyon lira değerinde 1528 konutla toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçemizi bugün açıyoruz. 218 bin 650 metrekare büyüklüğündeki Dilovası Millet Bahçesi'ni, 393 bin 790 metrekarelik Gebze Kışlası Sultan Orhan Millet Bahçesi'ni, 55 bin 413 metrekare büyüklüğe sahip Gölcük Millet Bahçesi'nin sizlere ve tüm Kocaeli halkına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Erdoğan, birileri çevrenin sadece lafını ederken kendilerinin gerçek çevreciliğin nasıl olduğunu eserlerle gösterdiklerini, Kocaeli'yi daha yaşanabilir ve modern bir şehir haline getirdiklerini kaydetti.

Bu amaçla İzmit Körfezi'ni temizlediklerini ve eski güzellikleriyle buluşturduklarını anlatan Erdoğan, "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği Projesi'yle mavi suları tekrar eski berraklığına kavuşturuyoruz. Avrupa'nın en büyük çevre projesini burada yürütüyoruz. Kamyonlarımız vızır vızır çamur taşıyor. Projemizin 1,2 milyar liralık ilk etabını tamamladık. Tüm projenin toplam maliyeti ise 2 milyar 504 milyon lira. Projeyi tamamladığımızda denizimizdeki 720 hektar alanı, 33 milyon metreküp dip çamurundan kurtaracağız. Haliç'i temizlediğimiz gibi inşallah İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. Yani şu anda İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak." ifadelerini kullandı.

"İstanbul Boğazı'nda yaşanan çevre talanına gıklarını dahi çıkarmıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyi Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığıyla yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibine kolaylıklar dileyerek, "Burada şunu da belirtmek istiyorum; Gezi olaylarında 3-5 tane ağacın yeri değişti diye bir ay boyunca sokakları yakıp yıkanların durumunu sizler zaten görüyorsunuz. Gözlerinin önünde İstanbul Boğazı'nda yaşanan çevre talanına gıklarını dahi çıkarmıyorlar. Ülkemizin en nadide çevre hazinelerinin gasbedilmesi karşısında bırakın protesto eylemleri düzenlemeyi tek bir cümle bile kuramıyorlar." dedi.

"Dikkat edin, çevre diyerek ders vermeye kalkanların hiçbiri ortada yok." diyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"Ağaç bahanesiyle milli iradeye parmak sallayanların hiçbiri ortada yok. Taksim Meydanı'na kamp kuran medya kuruluşları ortada yok, mangalda kül bırakmayan çevre istismarcılarının hiçbiri ortada yok. Ya kafalarını kuma gömdüler ya da havaya bakıp ıslık çalıyorlar. İzmir Körfezi'ndeki içler acısı durumu söylemeye gerek dahi duymuyorum. Tam anlamıyla bir boş vermişlik söz konusu. Talana ve çevre felaketine yol veren yöneticiler görevlerini yapmadıkları gibi beceriksizlik, ihmalkarlık adeta paçalarından akıyor. Sorunlara çözüm üretmek yerine, suni tartışmalarla skandalların üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ne diyelim, Allah millete sabır, bunlara da mahcubiyet hissedecek kadar mesuliyet duygusu versin."

Sağlık alanında da çok önemli yatırımları Gölcük ile şehre kazandırdıklarını belirten Erdoğan, şehir hastanesi standartlarında inşa ettikleri Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin yeni binasının hayırlı olmasını diledi.

"Dünyadaki en büyük zenginliği sağlık gören bir kültürün temsilcileriyiz"

Erdoğan, Kanuni Sultan Süleyman'ın "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." şeklindeki sözlerini aktararak, şöyle devam etti:

"İşte biz şu anda bu hastanemizi 'Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi.' diyerek halkımızın emrine bugün sunuyoruz. 49 bin 728 metrekare arsa alanı, 51 bin 31 metrekare kapalı alanı, 39 yoğun bakım, 32 acil servis, 26 hemodiyaliz olmak üzere toplam 300 yatak sayısıyla sizlerin hizmetinizdeyiz. 64 poliklinik odası, 9 ameliyathane odasıyla son derece modern bir sağlık tesisini sizlerin istifadesine sunuyoruz. Ayrıca İzmit'te 50 yataklı AMATEM ile 30 yataklı ÇEMATEM'i de resmen devreye alıyoruz. Gebze İlyas Bey, Darıca, Gölcük ve İzmit Gündoğdu'daki sağlık ve aile sağlığı merkezlerinin resmen açılışlarını da bugün gerçekleştiriyoruz. Bu sağlık yatırımlarının Kocaeli'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dünyadaki en büyük zenginliği sağlık gören bir kültürün temsilcileriyiz ve bunu hiçbir zaman bir kenara koymayacağız. Ve 22 yıl içerisinde Türkiye'nin dört bir yanında devlet hastaneleriyle, hastanelerimizle hep emrinizde olduk, emrinizde olmaya da devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatırlayınız Kocaeli Şehir Hastanesini hizmete açtığımızda ne diyorlardı? 'Yok canım.' Açtık işte, şu anda hizmette. Şimdi de Necati Çelik Hastanesini açıyoruz ve artık buradan Kocaeli'ye gitmeye de gerek kalmayacak. Bütün ihtiyacımızı burada gidereceksiniz. Çok önemli yatırımlara sağlıkta hizmet alın. Sağlık alanında Kocaeli'de toplam 18 milyar tutarında yatırım yaptık. 1220 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi başta olmak üzere toplam 3 bin 281 yatak kapasiteli 95 sağlık tesisini siz kardeşlerimizin emrine verdik. Şehrimiz için yapım, ihale, proje ve arsa aşamasında 28 sağlık tesisimiz daha var. İnşallah, onları da tamamladıkça peyderpey açacağız." şeklinde konuştu.