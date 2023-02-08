Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ilişkin Hatay'daki 8. Komando Tugayı'nda, bölgede görevli bakanlardan brifing aldıktan sonra Güzelburç Mahallesi'ndeki 600 Konutlar Sitesi'ne geldi.

Burada inceleme yapan ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.