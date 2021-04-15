Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ankara’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Ortak basın toplantısı düzenlenecek

İki bakan daha sonra ortak görüşme gerçekleştirecek. Doğu Akdeniz, mülteci krizi, Kıbrıs ve Ege'deki sorunlar başta olmak üzere iki ülke arasındaki tüm başlıklar masada olacak.

Görüşmenin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Yunan Bakan, Beştepe'de iftara da konuk olacak.