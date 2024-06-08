Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen'e saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danimarka Başbakanı Sayın Mette Frederiksen’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, Sayın Başbakan’a, Danimarka hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Danimarka Başbakanlık Ofisi, Başbakan Frederiksen'in Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı belirtilmişti.

Frederiksen'in saldırı nedeniyle şoke olduğu aktarılan açıklamada, şüphelinin nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığı konusunda bilgi verilmemişti.