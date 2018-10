Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın bu ilk grup toplantısının partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

Buradan bir kez daha 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında sizlere başarılar diliyorum.

Geçtiğimiz Cuma günü büyük bir deprem ve tsunami felaketi yaşayan Endonezyalı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Büyüklüğü 7,5 olaarak ölçülen depremde ve ardından oluşan dalga yüksekliği 6 metreye ulaşan tsunamide binin üzerinde can kaybı yaşandığı haberleri geliyor. Hala ulaşılamayan haber alınamayan yerler olduğu ifade ediliyor. Hayatını kaybeden tüm Endonezyalı kardeşlerime Allah'tan rahmet yaralılara şifa dilerken tüm Endonezya halkına sabırlar niyaz ediyorum. Dün Endonezya Cumhurbaşkanı değerli dostum sayın Widodo'yu telefonla arayarak kendisine ülkem ve milletim adına üzüntülerimizi ve taziyelerimizi bizzat ilettim. Türkiye olarak resmi yardım teklifimizi Endonezya tarafına ilettik. AFAD tüm hazırlıklarını tamamladı. Şu anda kendileriyle koordineli olarak hazırlıklarını devam ettiriyor. Kızılayımız ve çok sayıda sivil toplum kuruluşumuz ise hemen bölgeye ulaştılar yardım faaliyetine katıldılar. Endonezya hükümetine ve halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor acılarını yürekten paylaştığımızı daima yanlarında olacağımızı tekrarer ifade ediyorum.

"Yükünüz ağırdır ama bir o kadar da şereflidir"

16 Nisan halkoylaması ile milletimizin onayını alan yeni yönetim sistemimiz 24 Haziran seçimleriyle birlikte resmen uygulamaya girmiştir. Sizler yeni dönemin ilk milletvekilleri olarak bu tarihi değişimin hem mimarı hem şahidi olarak görev yapacaksınız. Yükünüz ağırdır ama bir o kadar da şereflidir. Yeni sistemde yürütme ile yasamanın net bir şekilde birbirinden ayrılmasıyla milletvekilleri olarak sizler asli görevlerinize çok daha fazla zaman ayırma çok daha verimli çalışma imkanı bulacaksınız.

"Yeni sistemde yürütme ve yasama net biçimde ayrılmıştır"

AK Parti grubu olarak gündemimizde binlerce kanuni düzenlemeyi gerektiren konu vardır. Ancak, bütçe görüşmeleri başlamadan önce öncelikli olarak ele almamız gereken işler bulunuyor. Bunları iki başlık altında ifade edebiliriz.

"Meclis'te ilk olarak 100 günlük icraat programı için 114 kanunun değişmesi gerekiyor"

Birinci grupta, 100 günlük icraat programımızda yer alan hususlardan bir kısmı ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan düzenlemeler yer alıyor. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaya göre bu kapsamda 414 kanun maddesinin değişmesi veya ihdası gerekiyor. İkinci grupta ise, yeni yönetim sistemine geçilmesiyle kanunlarda yapılması gereken güncellemeler bulunuyor.

"Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk bütçesi 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek"

AK Parti grubunun öncülük etmesiyle Meclisimizin bu çalışmaları başarıyla neticeye ulaştıracağına inanıyorum. Yeni yönetim sistemine göre hazırladığımız ilk bütçeyide inşallah 2 hafta sonra Meclis'e gönderiyoruz. Komisyonlarda ve Genel Kurul'da yapılacak görüşmelerin ardından Meclisimizin takdiri ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin bu ilk bütçesini 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya başlayacağız. Yeni bütçe ile ekonomimizi faiz, kur ve enflasyon şer üçgeninde kurulan tuzaktan kurtararak süratle yeniden hedeflerimize uygun büyüme performansına kavuşturmakta kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin ekonomik gerçekleriyle ilgisi olmayan, tamamen Türkiye'yi siyasi gayelerle köşeye sıkıştırma amacı taşıyan bu dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz.

"Dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz"

Ülkemizin ekonomik gerçekleriyle ilgisi olmayan tamamen Türkiye'yi siyasi gayelerle köşeye sıkıştırma amacı taşıyan bu dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stoklara ve stokçulara fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular tarafımızdan belirlenirse biz de gereğini devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle yaparız.

"Stoklara ve stokçulara asla fırsat vermeyelim"

İş dünyamızdan, üreticilerimizden, esnafımızdan, çalışanlarımızdan ricamız sabırlı olacaksınız. Ancak, bir gerçeği daha açık ve net söylüyorum stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stoklar, stokçular tarafımızdan belirlenirse kimse kusura bakmasın. Biz de gereğini devletin yasaların bize yüklediği görev sebebiyle gelir adımımızı atar gereğini yaparız.

"Sıkıntıların üstesinden geleceğiz"

Bu faiz kur saldırısına en iyi cevabı ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam ederek işlerimize dört elle sarılarak kendimize yeni imkanlar oluşturarak verebiliriz. İşte hamdolsun ihracatta geçmişten bugüne büyük bir rekor kırıldı. Yetkiyi doğrudan milletimizden alan yürütme ve yasama organları olarak bizlerin ortaya koyacağı kararlılık ile milletimizin gösterdiği sabır sayesinde inşallah bu sıkıntılardan ve bunların üstesinden geleceğiz.

Siyaset kurumu, bir takım çatlak seslere rağmen vakur bir duruş sergileyerek ülkesinin ve milletinin yanında yer almak suretiyle sürece olumlu katkı sağlamıştır. Ana muhalefet partisinin meseleyi hiç ilgisi olmayan yerlere çekme çabalarını ise milletimizin takdirine havale ediyoruz. Cevap vermeye de gerek bulmuyorum.

Çünkü bir ülkede iktidara yürüme derdi olmayan Ana Muhalefette kalan ve muhalefette kaldığı süreçte de sürekli olarak acaba ülkeyi nasıl batırabiliriz veya bu ülkeye nasıl karalar çalarız gayretiyle kampanyalar yürüten bir anlayıştan hiçbir şey olmaz. Onun içindir ki benim milletim bunlara asla iktidar koltuğu için yürü demiyor.

"Asıl olan Türk milletinin menfaatleridir"

Biz, 2053 hedeflerine bunun yanında 2023'ten başlayarak ulaşmak için gerektiğinde kan kusup kızılcık şerbeti içtik. Bunu söylemek suretiyle ne gerekiyorsa ne gerekiyorsa yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Asıl olan Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatleridir. Gerisi lafı güzaftır.

"Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler kritik öneme sahiptir"

Önümüzdeki yılın Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimleri Türkiye'nin bundan sonraki 5 yılını arzu ettiğimiz hız ve etkinlikte icraatlarla geçirebilmemiz açısından kritik öneme sahiptir. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinden milletimizin teveccühüne mazhar olarak başarıyla çıktık. Mahalli idareler seçimlerinde de hem oy oranı hem belediye başkanlığı sayısı bakımından benzer bir başarıyı hatta daha iyisini elde etmemiz gerekiyor. AK Parti şahsım başta olmak üzere mahalli idarelerdeki başarılarıyla temayüz etmiş bir kadro tarafından kurulmuştur.

Bugün de milletimizle aramızdaki bağı güçlü şekilde muhafaza etmemizi büyük ölçüde mahalli idarelerdeki başarımıza borçlu olduğumuzu özellikle düşünüyorum. Milletimizin doğrudan hayatına dokunan hizmetlerin ifa edildiği mahalli idarelerde ne kadar güçlü olursak Cumhurbaşkanlığında ve Meclis'te o derece rahat ve etkin hizmet vereceğimize inanıyorum. Bunun için hep birlikte çok çalışmalıyız.

AK Parti kuruluşundan beri her işini her çalışmasını her icraatını istişare ile yürütmüş bir partidir. Mahalli seçim hazırlıklarımızı da yine istişare ile yapıyoruz. Cuma günü başlayıp pazar akşamı sona erecek olan ve bu yıl 27. yapacağımıza göre artık geleneksel diyebileceğimiz istişare toplantımızı 5 yıl aradan sonra yani yapmadık diye birşey yok 5 yıldır Afyon'da yaptık. Beş yıl aradan sonra tekrar Kızılcahamam'da gerçekleştiriyoruz.

Kızılcahamam kampımızda tüm bu konuları enine boyuna konuşacağız. Yani herşeyi burada konuşup bitirmeyelim diyorum. Biraz da cumartesi gününe kalsın çünkü cumartesi günü de konuşacağımız çok şey var.

"Seçim hazırlıklarına 24 Haziran'ın hemen ardından başladık"

24 Haziran seçimlerinde çıkardığımız dersler ışığında 2019 Mart'ı için kendimizi en doğru en sağlıklı yol haritasını hep birlikte belirleyeceğiz. Esasen genel merkezimizde mahalli seçim hazırlıklarına 24 Haziran'ın hemen ardından başladık. Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuzun her toplantısında bu konuları ele alıyor mevcut durumu ve ileriye dönük hazırlıkları gözden geçiriyoruz.

"Kimse bize aday teklifiyle gelmesin, liyakat esastır"

Meclis'in yeni döneminin açılmasıyla birlikte siz milletvekillerimizle de daha sık istişare imkanı bulacağız. Mahalli seçimlerde en isabetli adayları belirleyerek en verimli çalışmaları gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşmalıyız. Yani kimse bu benim yakınımdır bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur diye bize aday teklifiyle gelmesin. Bunu özellikle burada ifade ediyorum ondan sonra ters yüz edilirse de kusura bakmasınlar. Burada ehliyet ve liyakat esastır ve buna göre adımlarımızı atmakta da bizler kararlıyız ve bütün prensiplerin üstünde bu prensip vardır. Bunun için sizlerden partimize şehirlerimize ve ülkemize en iyi katkıyı sağlayacak bir yaklaşım içinde olmanızı bekliyorum. Bize ehli tevazu yani tevazu ehli isimler lütfen getirin. Halkına tepeden bakacak adamları bize getirmeyin.

Gurur, kibir abidesi insanları bize getirmeyin. Hem işini iyi bilecek hem çalışacak hem de bu davayı iyi hazmetmiş olanları bize getirin.

"Adayın da bir karşılığının olması lazım"

Hiç ilgisi alakası olmayan ama seçime gidiyoruz bu vesileyle onu da buradan aday yapalım hayır yok öyle birşey. Şehirlerimize ve ülkemize en iyi hizmetleri getirecek isimlerle seçimlere girdiğimizde bundan milletimizle birlikte partimiz ve bizlerde kazançlı çıkarız. Yani adayın da bir karşılığının olması lazım. Sadece partinin karşılığına sığınarak adaylık değil adayın da bir karşılığı olacak. O da prim yapacak partinin gücünü de arkasına alacak.

Başarıları ve hizmetleriyle milletimizin gönlünde yer eden arkadaşlarımızla zaten devam edeceğiz. Bunun yanında FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması milletimizin değerleriyle çatışmaması birikimi ve projeleriyle hizmet etmeye uygunluk arz etmesi şartıyla AK Parti'nin kapıları herkese açıktır. Hatta bu vasıflara sahip isimleri partimize gelmelerini beklemeden gidip kendimiz arayıp bulacağız. AK Parti olarak tüm seçim çevrelerinde adaylarımızı çıkartacak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Partimizin saflarına katılan her adayı kendimiz ve ülkemiz için bir kazanç olarak görürüz. Sizlerin bu sürece katkı ve destek vermeniz çok önemlidir.

Bu çerçeveden hareket ederek ilçe başkanlarımızla iki grup halinde bir araya geliyoruz. Bu sabah başladı ve ilk grubun ilk toplantısı partimiz konferans salonunda bu sabah başladı. Bazı arkadaşlarımız ilk toplantılarını ilçe başkanlarımızın iki bölümde yapacağız yarısı ile bugün bir diğer yarısı ile de bir hafta on gün sonra bir araya geleceğiz. Buradan çıktıktan sonra gidip ben de ilçe başkanlarımıza hitap edeceğim. İl başkanlarımızla zaten sık sık bir araya geliyorduk. En kısı zamanda onlarla da istişaremizi yapacağız. Seçim takvimindeki süreleri beklemeden aday tespiti ve kampanya hazırlıklarını da erkenden tamamlamayı planlıyoruz.

Ana kademesiyle kadın ve gençlik kollarıyla mahalle ve köy temsilcileriyle AK Parti teşkilatları yılın 365 günü zaten sahadalar. Aynı zamanda yine bugün kadın kollarımızla da bir toplantım var. Onlarla da görüşeceğim. Artık durmak yok yola devam. Seçim sürecinde mümkünse 81 milyon vatandaşımızın her birine teker teker yeniden ulaşacak, her hanenin kapısını tekrar tıklatacak bir çalışma temposuna ulaşmayı hedefliyoruz. Milletimizin gönlüne girmeden oyuna talip olamayız. Önce milletimizin gönlüne gireceğiz, ondan sonra da oyunu isteyeceğiz. AK Parti'yi diğerlerinden ayıran en önemli özellikle vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim ve etkileşim içinde siyaset yapıyor olmasıdır.

