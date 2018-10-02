İçişleri Bakanı Soylu: ABD terör örgütlerine psikolojik harp eğitimi veriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı.

Soylu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

Bazı devletler istihbarat servisleriyle açıktan terör örgütlerini besliyor. Silah ve para gönderiyor ve eğitmenler gönderiyor. Zannetmeyin ki sadece teknolojik silahları kullanmak için geliyorlar hayır stratejik ortağımız ABD, Kandil’e geliyor orada sadece yeni silahları tanıtmıyor. Orada aynı zamanda medyanın nasıl kullanılması gerektiğini, nasıl psikolojik harp yapılması gerektiğini tek tek anlatıyor.

"Türkiye'nin İHA'da geldiği yer yüz akı hikayesidir"

Bazı dönemler sınırlarımızdaki mayınların temizlenmesi için İsrailli firmalar konuşuluyordu. Şimdi, mayınları çok rahat bir şekilde jandarma timlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin timleri toplu bir şekilde özellikle duvar yaptığımız bölgelerin tamamında hem önünde hem arkasında rahat bir şekilde temizleyebiliyor. Bir maliyetimiz de olmuyor.

Kendi göbeğimizi kendimiz kesebilme gücünü dirayetini gösterebildiğimiz andan itibaren bizi kimse tutamaz. Bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum, millileşme, yerlileşme bizi bir çok onura eden projeleri hep birlikte hem destekliyor hem yaşıyor hem de geliştirmeye çalışıyoruz.

İşte insansız hava aracında Türkiye büyük bir mücadele verdi fakat sonunda geldiği yer büyük bir yüz akı hikayesidir. Sadece terörle mücadele etmiyor. Gelecek nesillerimize nasıl yapılabildiğini nasıl başarılabildiğini ve nasıl becerilebildiğini ortaya koyuyor. Sadece terörle mücadele etmiyor dünyaya bize nasıl yapılabildiğini gösterebilme fırsatı oldu.

Kaynak: İHA