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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazetede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal görevinden alınarak, bu suretle boşalan Genel Müdürlüğe Timuçin Güler atandı.

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Akil Murad Güllüoğlu'nun ataması gerçekleştirildi.

Strazburg'da İlahiyat Fakültesi kurulacak

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararıyla, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fransa'nın Strazburg kentinde İlahiyat Fakültesi kurulması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39'uncu maddesi gereğince alındı.

Kaynak: AA

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