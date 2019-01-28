Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı yardım kuruluşları toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İslam dünyası başarılı bir mücadele yürütememiştir"

İslam coğrafyasında mazlum ve mağdurların çığlıkları yükselmeye devam ediyor. İslam dünyası, çoğu kendi topraklarında vuku bulan krizlerle etkili ve başarılı bir mücadele yürütememiştir.

"YPG'ye destek olması için bırakıldığını iyi biliyoruz"

Bugün Suriye'de DEAŞ varlığı neredeyse kalmadı. Kalanların da YPG'ye destek olması için bırakıldığını iyi biliyoruz. Teröristlerin silahlarıyla birlikte Rakka'dan çıkmasına izin verdiler.

"Çok yakında Fırat'ın doğusunu emniyete kavuşturacağız"

Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız. Bu amaçla Amerika ve Rusya başta olmak üzere sahada askeri varlığı olan güçlerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Her iki tarafla da son derece olumlu istişareler gerçekleştirdik. Diplomatik çabalarımızı devam ettirirken aynı zamanda da bir sonraki adım için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu süreçte amacımız, kendi milli güvenliğimizi özellikle güçlendirmenin yanında Suriye'nin toprak bütünlüğünü garantiye almaktır.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem DEAŞ artıklarını hem de ülkemize karşı eğitilen DEAŞ'lıları temizleyeceğiz. Fırat'ın doğusunu yakında huzura ve istikrara kavuşturacağız.https://t.co/136yiGVGGw pic.twitter.com/bwM62WZd7o — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ocak 2019

"Hem DEAŞ artıklarını hem de ülkemize karşı eğitilen DEAŞ'lıları temizleyeceğiz"

Hem DEAŞ artıklarını hem de ülkemize karşı eğitilen DEAŞ'lıları temizleyeceğiz. Türkiye sadece terör örgütlerinin kökünün kurutulması için değil, aynı zamanda çatışmaların sebep olduğu insani krizlerin etkilerinin hafifletilmesi için de büyük gayret sarf ediyor.

"Güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz"

4 milyon Suriyelinin kendi ülkelerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki 4 milyon Suriyeli'nin kendi evlerine dönecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz.https://t.co/136yiGVGGw pic.twitter.com/jXGPkK3LLc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ocak 2019

"Avrupa'da 10 bini aşkın mülteci çocuğun nerede olduğu bilinmiyor"

Dünyaya demokrasi dersi verdiğini sanan birçok batılı ülke mülteci düşmanlığı yapıyor. Avrupa'da 10 bini aşkın mülteci çocuğun nerede olduğu bilinmiyor. Biz mültecilere 35 milyar dolar kaynak harcadık. AB söz verdiği halde sözünü yerine getirmedi. Bugün Türkiye milli gelire oranla dünyanın en fazla yardım yapan ülkesidir. Dünyanın neresinde olursa olsun, dara düşünce insanların gözü Kızılay ve Kızılhaç'ı arıyor. Açık ve net söylüyorum, bugün dünyamızda yaşanan birçok sorunun temelinde maddi imkan kıtlığı değil, merhamet ve empati eksikliği vardır.

"Akdeniz'i mülteci kabristanına çevirdiler"

Akdeniz'i büyük bir mülteci kabristanına çeviren bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün dünyamızda yaşanan pek çok sorunun temelinde maddi imkan kıtlığı değil, merhamet ve empati eksikliği vardır. Akdeniz'i büyük bir mülteci kabristanına çeviren bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız.https://t.co/136yiGE5OY pic.twitter.com/JSSqR59jv1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ocak 2019

Kaynak: TRT Haber