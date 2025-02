Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'de fetret bitti, çöküş başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kuruluşundan bugüne AK Parti çatısı altında yol yürüyen partilileri de selamlayan Erdoğan, kongrenin partisine, ülkeye, millete ve İstanbul'a hayırlı olmasını temenni etti.

İstanbul teşkilatında bugüne kadar görev yapanlara şükranlarını sunan Erdoğan, kongre vesilesiyle İstanbul teşkilatında bayrak değişimi yaşandığını söyledi.

"Yeni bir Türkiye inşa edeceğiz

4 yıldır AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Osman Nuri Kabaktepe'ye teşekkür eden Erdoğan, "Osman Nuri kardeşimle birlikte farklı kademelerde görev yapmış yol ve dava arkadaşlarımıza da takdir ve tebriklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, konuşması sırasında kendisine tezahüratta bulunarak destek veren gençlere, "Gençler unutmayın, 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz." diye seslendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı vazifesini üstlenecek Abdullah Özdemir'e üstün hizmet, gayret ve başarı niyaz eden Erdoğan, "Abdullah Özdemir, tabiri caizse çekirdekten yetişmiş, Bağcılar ilçe gençlik kollarından başlayarak il teşkilatımızın ve partimizin çeşitli birimlerinde görev almış, örnek çalışmalarıyla göz doldurmuş bir kardeşimizdir. Yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinde de ilçemize ve İstanbul'umuza önemli hizmetleri olmuştur. Abdullah kardeşimizin Osman Nuri kardeşimizden devralacağı emanete hakkıyla sahip çıkacağına, partimizi inşallah her alanda daha da yüksek seviyelere taşıyacağına yürekten imanım var. Kendisini ve ekibini şimdiden tebrik ediyorum." dedi.

Hayatını kaybeden partilileri de rahmetle, şükranla yad eden Erdoğan, "Burada şu hususu büyük bir gururla tekraren ifade etmek isterim. Unutmayın, AK Parti bir erdemliler hareketidir, ana kucağıdır, baba ocağıdır. Vatan için aşkla çarpan kalplerin buluşma noktasıdır. Bu kutlu hareketin her bir mensubu, partimiz ve ülkemiz için ter döken her bir yol arkadaşımız adını tarihe şimdiden yazdırmıştır. 81 ilimizin yanı sıra gönül ve kültür coğrafyamızda, dünyanın farklı köşelerinde bu harekete destek veren, kendi kaderini AK Parti'nin ve Türkiye'nin kaderiyle birleştiren her bir kardeşimiz bizim için değerlidir."

"Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem"

Görevleri ne olursa olsun hepsinin kökü mazide, gözü atide olan kutlu bir davanın neferi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Tayyip Erdoğan olarak, genel başkan sıfatımdan ziyade bu hareketin bir neferi olmanın heyecanını her zaman kalbimin derinliklerinde hissettim. Bu davanın bir mensubu, sizlerin yol ve mücadele arkadaşı olmaktan her zaman şeref duydum. Son nefesime kadar da AK Parti'nin millete, memlekete ve insanlığa hizmet mücadelesinde yer almanın haklı gururunu yaşayacağım. Sevdanız için teşekkür ediyorum. Coşkunuz için, heyecanınız için, bu ihtişamlı birlik ve dayanışma tablosu için her birinize kalpten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilerin kendisine tezahüratı üzerine, "Gençlik burada. Kadın kolları burada. Ana kadame burada. Hep birlikte yürüyoruz 2028'e. Maşallah, Allah nazardan saklasın. Kem gözlerden muhafaza eylesin." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"14 Ağustos 2001'de partimizi nasıl kurduysak, 3 Kasım 2002'de milletimizin oyu ve duasıyla nasıl yola çıktıysak, vesayet odaklarını, kirli yapıları, karanlık planları nasıl yıktıysak, kapatma davalarını, muhtıraları, gece yarısı bildirilerini, milletin iradesini hedef alan alçak saldırıları nasıl püskürttüysek, engelleri, yasakları, kısıtlamaları nasıl ortadan kaldırdıysak, Allah'ın izniyle çok daha fazlasını yine birlikte başaracağız. Unutmayın gençler, 27 Nisan'da, 7 Şubat MİT krizinde, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde ekmeğini yedikleri bu devlete ihanet edenlerin yakasına nasıl yapıştıysak, gariplerin, mazlumların, mağdurların, dışlananların, hor görülenlerin sesini hem ülkemizde hem de dünyada nasıl duyurduysak, tam 22,5 yıldır Türkiye'yi başarıdan başarıya nasıl koşturduysak..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda gelirken İstanbul'un konutlarla donatıldığına ilişkin billboardlarda yazı gördüğünü belirterek, "Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Böyle bir şey gördünüz mü? Var mı bu tür konutlar? Ey Ekrem (İmamoğlu) Efendi, sen bunları delillendir, ispat et, bak bakalım Erdoğan ne yapıyor? Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem." diye konuştu.

Bahçeli'nin sağlık durumu gayet iyi

Şimdi aynı azim ve kararlılıkla, aynı hizmet aşkıyla çalışarak ülkeyi, bölgesinde ve dünyada çok daha yüksek seviyelere getireceklerine işaret eden Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, şahsım ve partim adına 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, kendisine yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Sağlık durumu iyi olan Sayın Bahçeli'nin nekahet dönemini inşallah bir an önce tamamlayarak Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet mücadelesini eskisinden daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğine inanıyorum. Nitekim bugün yaptığım ikili telefon görüşmesinde de durumunun gayet iyi olduğunu kendinden dinleme fırsatını buldum." dedi.

"Hizmet üretmekten bir an olsun geri durmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete hizmet yolunda parolalarının belli olduğunu dile getirerek "Son 23,5 yıldır olduğu gibi yine 'Ben değil, biz.' diyeceğiz. Aramıza nifak tohumları ekmeye kalkanların oyunlarına gelmeyecek, pusuda bekleyen fitne tüccarlarına ümit kırıntısı dahi vermeyeceğiz. Hep söylediğim gibi biz çıkar birliği değil, dava arkadaşlığı, kader ortaklığı yapmış, birbirine kardeşçe kenetlenmiş bir kadroyuz. Hepimiz bulunduğumuz görevlere sadece ve sadece millete hizmet etmek için, aziz milletimize layıkıyla hizmetkarlık yapmak için geldik. Biz, bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Millet bizi buralarda tuttuğu müddetçe de kimin ne dediğine bakmadan hizmet üretmekten bir an olsun geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

İnançlarında küfre açılan bir kapı olarak görülen yeis tuzağına asla düşmeyeceklerini, kendi işlerine ve hedeflerine odaklanacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamuru kardeşlik mayasıyla yoğrulmuş bu toprakları birbirine daha sıkı bağlarla kenetlemeyi sürdüreceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi sağlamlaştıracak, 85 milyonun hayallerini gerçeğe dönüştürmenin gayretinde olacağız. Sınırlarımız içinde ve ötesinde milli güvenliğimize tehdit oluşturan tüm yapılarla mücadelemizi, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüzünü kara çıkartmayacak bir şekilde sürdüreceğiz. Elbette çok farklı cephelerde bu mücadeleleri verirken tüm kadrolarımızla bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Karşımda işte böyle kenetlenmiş yürekler görüyorum. Şahsıma, sizler gibi alnı yüreği ak, vefalı, cesur, gayretli yol arkadaşlarıyla yürümeyi nasip ettiği için Rabb'ime hamdediyorum. Mevla yar ve yardımcımız olsun. Yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum."

"MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumu gayet iyi"

Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada çok daha yüksek seviyelere getireceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye şahsım ve partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum. Sağlık durumu iyi olan Sayın Bahçeli’nin nekahat dönemini İnşallah bir an önce tamamlayarak, Türkiye’ye ve Türk milletine hizmet mücadelesine eskisinden daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğine inanıyorum. Nitekim bugün yaptığım ikili telefon görüşmesinde de durumunun gayet iyi olduğunu kendinden dinleme fırsatını buldum." diye konuştu.

"Böylesi büyük bir afeti unutmak mümkün değil"

Dün 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybedenleri, "Bir Oluruz" şiarıyla düzenlenen anma programında yad ettiklerini kaydetti.

Dün Adıyaman'da olduklarını anımsatan Erdoğan, "Değil üzerinden iki yıl, iki asır geçse dahi böylesi büyük bir afeti unutmak mümkün değil. Bilhassa yakınlarını, sevdiklerini, anne, baba ve çocuklarını toprağa veren vatandaşlarımızın acısının hala taze olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Rabbim, kederli ailelerimize sabrı cemil ihsan eylesin. Her zaman olduğu gibi, depremin yıl dönümünde de afetzedelerimizi yalnız bırakmadık. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, Genel Merkez, Merkez Yürütme ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimiz deprem bölgesindeki şehirlerimizi ziyaret etti. Biz de anma programı vesilesiyle Adıyaman’a gittik. Hem Adıyamanlı kardeşlerimizle kucaklaştık, hem depremzedelerimize yeni yuvalarının anahtarlarını teslim ettik. Hem de bazı hayırseverlerimize plaketlerini takdim ettik." ifadelerini kullandı.

"453 bin konut ve iş yerinin inşasını tamamlayacağız"

Deprem bölgesindeki şehirlerin yeniden ayağa kaldırıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Son iki yılda depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafisiyle, afet risklerinin azaltılması için 2,6 trilyon liralık kaynak kullandık. Şimdiye kadar 201 bin 580 konut ve iş yerinin kurasını çektik, anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik.

Elbette henüz her şey bitmiş değil. Daha yapacak çok işimiz, teslim etmemiz gereken birçok konut var. Biz de zaten ilk günden beri mesuliyetimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Konutların yüzde 45’ini teslim ettik. Kalan 252 bin konut ve iş yerimizi de hızlıca bitirmenin gayretindeyiz. Yılı başına kadar 453 bin konut ve iş yerinin inşasını tamamlayacağız.

Söz verdik, ahdettik. Allah’ın izniyle milletimize mahcup olmayacağız. Daha artçı sarsıntılar devam ederken, ortalığı velveleye verip de iki yıldır ortalıkta görünmeyen deprem turistlerine bir çift sözüm var. Asrın felaketinde asrın vicdansızlığını sergilediniz. Sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret ettiniz. Şimdi geriye dönüp bakınca hiç mi kendinizden utanmıyorsunuz? En zor, en acılı günlerinde bu millete yaptığınız kötülüklerden dolayı hiç mi vicdan azabı duymuyorsunuz? İktidara, muhalefet etmekle devletinize ve milletinize düşmanlık etmenin arasındaki devasa ayrımının farkına acaba ne zaman varacaksınız? Bir çift sözüm de bol bol vaat dağıtıp, sırra kadem basanlaradır. Hani bedava ev yapıyordunuz? Hani her şeyi ücretsiz sağlıyordunuz? Ne oldu? Niçin sözlerin arkasında duramadınız? Şu anda yönetimi sizde olan belediyelerde ne yapıyorsunuz?

Trafikten toplu ulaşıma, temel belediyecilik hizmetlerinden çevreye kadar İstanbul dahil büyükşehirlerimiz sapır sapır dökülüyor.

7,5 milyon riskli bağımsız bölümün olduğu İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor.

Bedava evleri, iş yerlerini unuttunuz mu? Niçin yapamıyorsunuz, elinizi tutan mı oldu? Neden yapmadığınızı çıkın millete ve depremzedelerimize açıklayın.

İstanbul'a son 22 yılda güncel rakamlarla toplamda 3 trilyon 850 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

"Muhalefetin elle tutulur icraatı yok"

"Muhalefetin elle tutulur icraatı yok." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şişirilmiş konser faturalarıyla belediyeleri yağmalayayı kar sanıyorlar. Radikal sol örgütlerin sloganlarıyla adliye önünde polise saldırmak rutinleri haline geldi. Yönettikleri belediyelerde fetret dönemi yerini çöküş dönemine bırakıyor. Büyük şehirlerimiz sapır sapır dökülüyor. Artık İstanbul yanan otobüslerden geçilmiyor. " ifadelerini kullandı.