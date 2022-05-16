Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle görüşme mesaisi Cezayirli mevkidaşı ile devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdülmecid Tebbun'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider, karşılama töreni sonrasında baş başa görüşmeye geçti.

İlgili bakanların da katılımı ile Türkiye-Cezayir Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 1'inci oturumu gerçekleştirildi. Görüşmelerde ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alındı.

Görüşmelerin ardından ikili anlaşmalar imzalandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısındaki açıklamalarından öne çıkanlar:

"Abdülmecid Tebbun'u Yüksek Düzeyliİ işbirliği konseyimizin birinci toplantısı münasebetiyle Anarka’da misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve heyetine, bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum.

Cezayir’den ülkemize 17 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan bu tarihi ziyaretle ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz. Cezayir Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 60’ıncı yılını bu vesileyle tebrik ediyorum.

Vatanlarının bağımsızlığı uğruna can veren tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum.

Bu sene aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun da 60’ıncı yılına tekabül ediyor. İki dost ve kardeş ülke olarak 500 yıl öncesine uzanan ortak bir maziyi paylaşıyoruz. İkili ilişkilerimizi yeni bir zemine taşıyan yüksek düzeyli işbirliği Konseyi’nin kuruluşunu, 2020 yılında Cezayir’e yaptığım ziyaret sırasında kararlaştırmıştık."



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