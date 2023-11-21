Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de iş insanlarına hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye Cezayir arasında ticaret hacmini 10 milyar dolar hedefledik.

Enerji alanında yeni ortaklıklarla iş birliğini artımak istiyoruz.

Cezayir makamlarına Gazze'de artan vahşet karşısında sergiledikleri dik ve dirayetli duruş sebebi ile şükranlarımı sunuyorum. Cezayir en cesur ve güçlü tepkileri veren ülkelerden biri olmuştur.

Vicdan sahibi tüm ülkelere de sorumluluk düşüyor. Şunu bilmemiz lazım İsrail bir terör devletidir. Bunu söylemekten çekinmeye gerek yok.

Birleşmiş Milletler'de 121 ülke İsrail'in karşısında oldu.

Netanyahu gidicidir, İsrail halkı da Netanyahu'ya sahip çıkmıyor.

İsrail'e borcu olanlar İsrail'in yanında duruyor. Bizim halkımıza borcumuz var. Türkiye savaş suçlarının takipçisi olmayı sürdürecektir.

İsrail'de atom bombası var.