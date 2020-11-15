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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Camimizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Vaniköy Camii’ndeki yangınla ilgili, "Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bugün yangın çıkan İstanbul'daki tarihi Vaniköy Camii ile ilgili açıklama yaptı.
Caminin en kısa sürede yüzlerce yıllık dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılarak gelecek nesillere miras bırakılacağını belirten Erdoğan, "İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür" açıklamasını yaptı.
Bugün İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2020
Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız.
Etiketler: Son Dakika Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 23:25
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