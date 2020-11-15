Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bugün yangın çıkan İstanbul'daki tarihi Vaniköy Camii ile ilgili açıklama yaptı.

Caminin en kısa sürede yüzlerce yıllık dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılarak gelecek nesillere miras bırakılacağını belirten Erdoğan, "İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür" açıklamasını yaptı.