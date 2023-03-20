Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 13:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Bahçeli ile görüşecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 16.30’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.
Etiketler: Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
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