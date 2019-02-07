Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini Kabul programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Amerikan Türk Konseyi ile Amerikan Ticaret Odası'nın siz değerli yetkililerini ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Ziyaretinizin ekonomik ve ticari münasebetlerimiz başta olmak üzere Türk-Amerikan işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlanmasını diliyorum. Sizlerle son olarak 2017 yılı Ekim ayında bir araya gelmiş oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirmiştik. İnşallah bugünkü istişarelerimizin de ülkelerimizin önünde yeni vizyonlar açacağına inanıyorum.

Son görüşmemizden bu yana Türkiye olarak pek çok sınama ile yüz yüze kaldık. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin test edildiği şoklara ve krizlere karşı dayanma gücünün denendiği dönemleri yaşadık. Hamdolsun tüm sıkıntıları, sınamaları direnç testlerini başarıyla atlattık. Bugün son dönemde yaşadığımız onca badireye rağmen Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında geleceğe çok daha umutla bakıyoruz. Müşterek noktalarımızın görüş ayrılıklarımızdan kat be kat olduğuna inanıyorum. Hiç şüphesiz gerilimin yerini işbirliği ve dayanışmanın almasında en önemli faktörlerden biri değerli dostum Başkan Trump ile aramızda tesis ettiğimiz yakın diyalog ve iletişimdir.

Başkan Trump'ın özellikle Suriye bağlamında aldığı son insiyatif Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını da boşa çıkarmıştır. Bu süreçte Amerikan Türk Konseyi ile Amerikan Ticaret Odası da ilişkilerin geliştirilmesine aradaki pürüzlerin giderilmesine işbirliğimizin tekrar rayına oturtulmasına ciddi katkılarda bulunmuştur. Ben başta burada bulunan siz yatırımcılar olmak üzere tüm dostlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde sizlerin de gayretleri ile mevcut işbirliğimizin daha da güçleneceğine inanıyorum.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ortak çıkarlara dayalı güçlü, kapsamlı ve stratejik bir müttefiklik ilişkisi vardır. İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıklarına dayalı iniş çıkışlar yaşasak da ortaklığımız pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir. Bu aşamada ikili ilişkilerde önümüze bakmak ve olumlu bir gündeme odaklanmak istiyoruz. Başkan Trump da benimle aynı kanaati paylaşıyor. Sayın Başkan da Türkiye ile işbirliğini ilerletmeyi ortak menfaatler temelinde kuvvetlendirmeyi arzu ediyor.

Dışişleri Bakanım dün Washington'da gerçekleştirilen DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Toplantısı'na katıldı ve ikili temaslarda bulundu. 5 Şubat'ta da Türkiye Amerika Birleşik Devletleri çalışma grubu toplantıları yine Washington'da yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmesinin bölgede terör örgütlerinin özellikle istismar edeceği bir otorite boşluğu oluşturmaması son derece önemlidir.

"Tüm terör örgütleriyle mücadeleye kararlıyız"

Biz bu DEAŞ'ı burada sıfırlarız. El Bab'ta bunu gösterdik. Stratejik ortağımızın bu tür terör örgütleri ile bu işe girmesini doğru bulmuyoruz. Bu adım PYD ile birlikte yürütüldü bunun bedelinin faturası yıllar sonra ortaya çıkacak. Başta DEAŞ olmak üzere, ülkemize, bölgemize ve dünyaya tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle mücadeleye kararlıyız. DEAŞ terör örgütünü, başka eli kanlı terör örgütüyle ikame etmeye çalışan eski yönetim bakiyesi bazı kesimler, baştan beri ülkemiz hakkında kara propaganda yapıyor. PKK/PYD terör örgütünü yerel halkla özdeşleştirmek Kürt kardeşlerimize yapılabilecek en büyük hakarettir. Şu anda DEAŞ saldırılarından, PKK/PYD zulmünden kaçan Kürt kardeşlerimiz sadece ve sadece Türkiye'ye sığınıyor. Bunun yanında PYD/YPG'nin, PKK terör örgütünün bir kolu olduğu en güncel ABD istihbarat raporlarında da kayda geçmiştir. Türkiye olarak müttefiklerimizden sadece lojistik destek alarak güvenli bölgeyi kuracak, ortak menfaatlerimiz doğrultusunda yönetecek her türlü imkana sahibiz. (Suriye'de) İnsani bir yaklaşım düşünüyorsak 'mültecilere kapılar açalım' diyorsak, gelin güvenli bölgelerde konteyner kentler oluşturalım.

Amerika'nın silah yardımı

Kime geliyor bunlar YPG'ye, PKK'ya geliyor. Yakalandıkları zaman bir de bakıyoruz Amerika'nın silahları. Kimde bu? Terör örgütlerinde. Ama bunları terör örgütü olarak şu anda hala Amerika kabullenemedi. Bizim sıkıntımız burada.

FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi, milletimizi ve şehit ailelerini yaralıyor. ABD makamlarının gerekli adımları bir an önce atmalarını bekliyoruz.

Ayrıntılar gelecek...