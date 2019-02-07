CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 12 Şubat 2018 tarihinden bu yana yürüttüğü CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrıldığını duyurdu.

12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. — Mehmet Akif Hamzaçebi (@Akif_Hamzacebi) 7 Şubat 2019

Hamzaçebi açıklamasında şunları kaydetti; "12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: TRT Haber