Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı kutlama mesajında, "Dost ve kardeş ülke Bosna-Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti adına Bosna-Hersek halkına selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

Dost ve kardeş ülke Bosna-Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti adına Bosna-Hersek halkına selamlarımı iletiyorum. pic.twitter.com/wZBEMu7xzi — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 1 Mart 2019

Eski Yugoslavya'dan ayrılarak 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan referandumla bağımsızlığını kazanan Bosna Hersek'te "Bağımsızlık Günü" törenlerle kutlanıyor.

Bağımsızlık referandumu

Eski Yugoslavya'nın parçalanmaya başlamasıyla 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen referandumla, Slovenya ve Hırvatistan'ın ardından Bosna Hersek de bağımsızlığına kavuştu.

Ülke genelinde yapılan ve Sırpların büyük bölümünün boykot ettiği referanduma halkın yüzde 64,31'i katılırken, katılanların yüzde 99,44'ü de bağımsızlık için "evet" oyu kullandı.

Sırpların tehdit ve engellemelerine rağmen yapılan referandumun sonucu 6 Mart 1992'de açıklandı. Bosna Hersek, 22 Mayıs 1992'de BM üyeliğine kabul edildi.

Bosna Hersek, referandum sonucunda bağımsız bir devlet oldu ancak bağımsızlığın bedelini 3,5 yıl süren ve yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği kanlı bir savaşla ödemek zorunda kaldı.

Kaynak: TRT Haber