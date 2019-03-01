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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terör örgütlerini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz
01 Mart 2019 Cuma 19:24 - Son Güncelleme 01 Mart 2019 Cuma 19:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "FETÖ’sü, PKK’sı, DHKPC'si, adı farklı, cibilliyeti aynı tüm terör örgütlerini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "28 Şubat’ın yıl dönümünde, yaşadığımız karanlık günleri yeniden hatırlıyor, vesayete, darbeci zihniyete ve gençlerimizin geleceğine kastedenlere karşı mücadele yeminimizi tazeliyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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